VSD-Index: Kleine Verschnaufpause, dann neues Hoch

Der Value-Stars-Deutschland-Index hat im Juni eine kleine Konsolidierungspause eingelegt. Die Abschläge sind aber sehr moderat geblieben und wurden bis zum Monatsende fast wieder aufgeholt. Zum Julianfang ist der Index schon wieder auf ein neues Allzeithoch gestiegen.





Nachdem die ersten fünf Monate 2021 jeweils mit Kursgewinnen abgeschlossen werden konnten, gab es in der zweiten Junihälfte eine kleine Konsolidierung. Gegen Monatsende zeigte der Kurstrend aber schon wieder nach oben, so dass der Monat nur mit einem minimalen Abschlag (-0,6 %) beendet wurde. Da auch der Gesamtmarkt nicht wirklich vorangekommen ist, konnte mit einer Performance von 24,2 % seit Jahresbeginn der mit 10 Prozentpunkten sehr hohe Abstand zur Benchmark DAX (+14,0 %) weitgehend behauptet werden.

Und in den ersten Julitagen wurde er sogar weiter ausgebaut, der Value-Stars-Deutschland-Index ist mit Schwung auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Zahlreiche Aktien im Index sind aktuell auf Rekordkurs. Ein Beispiel für eine spektakuläre Erfolgsstory ist die Aktie des Werkzeugherstellers Einhell. Der Titel wurde erst in jüngster Zeit, nämlich in der ersten Maihälfte, in den Index aufgenommen – und hat seitdem mit dem Rückenwind starker Zahlen spektakulär performt. Der Zuwachs seit der Aufnahme beträgt inzwischen 32 % (Stand 05.07.21, 16:20 Uhr).